Muğla Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Aracı ile Menteşe ilçesi Algı mahallesindeki çiftlik yangınında zarar gören hayvanlara olay yerinde müdahale etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi’nde meydana gelen çiftlik yangınında yangının ekipler tarafından kontrol alınmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Aracı 1 veteriner, 2 yardımcı personelle yaralı hayvanlara yerinde müdahale etti.

20 büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte 2 büyükbaş hayvan telef olurken diğer büyükbaş hayvanlar ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangında ayrıca bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 1 bin adet balyada zarar gördü.

Yangının ot balyalarına sıçraması ve alanda balya sayısının fazla olması nedeni ile soğutma çalışmaları yaklaşık 12 saat sürdü.