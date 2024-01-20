Bugüne kadar oynadığı 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 28 puanla ligde 9. Sırada yer alıyor. Play off potasından sadece 4 puan uzakta olan temsilcimiz alacağı galibiyetle puan farkını azaltmanın peşinde.

Yaptığı transferle dikkat çeken ekibimizde moraller yerinde. İnegölspor’un alacağı galibiyet, ev sahibi ekip Fethiyespor’u küme düşme hattına yaklaştıracak.

Geçtiğimiz haftayı (bay) geçen Fethiyespor ise bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Ligde şu ana kadar oynadığı 18 karşılaşmadan 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet çıkaran ekip, topladığı 22 puanla ligde 13. Sırada yer alıyor. Küme düşme hattının 3 puan üzerinde olan ekip, yaptığı takviyelerle ligde tutunmaya çalışacak.

Mücadele saat 14.00’de Fethiye Şehir Stadında başlayacak.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU