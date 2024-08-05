Konya’da düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Turnuvaya 37 ilden 480 sporcu katılırken, Muğlalı okçular toplamda 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak göz doldurdu.

KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası Konya Selçuklu Cumhuriyet sahasında gerçekleşti. Genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 37 ilden 480 sporcu katıldı.

4 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışan okçular performanslarıyla turnuvaya damga vurdu. Turnuvada büyüklerde Hazal Burun, U15’de Eflal Duru Kaya, U13’te Büşra Madan altın madalya kazandı. Hazal Burun, Ecesu Demircan ve Eflal Duru Kaya’dan oluşan ekip takım birincisi olarak altın madalya kazandı. Defne Demir U13 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, U15 kategorisinde Eflal Duru Kaya, Elizan Yıldız ve Tanem Topuz’dan oluşan ekip ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları toplamda 4 altın 2 gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

BAŞKAN ARAS OKÇULARI KUTLADI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turnuvada büyük bir başarıya imza atan okçuları kutladı. Başkan Aras “Konya’da düzenlenen Konya Büyükşehir Belediyesi İller Arası Okçuluk Yarışmasında, katıldığımız tüm kategorilerde bireysel birincilikler elde eden ve 4 Altın, 2 Gümüş madalya ile dönen tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor, her birinin gözlerinden öpüyorum” dedi.