AK Parti'den Mardin milletvekili seçilen Dr. Muhammed Adak, Mardin Medrese Gül Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)'u ziyaret etti. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

1995 yılında dönemin devlet bakanı olan Fehim Adak tarafından 9 ilde kurulan (ÇATOM) Çok Amaçlı Toplum Kadın Dayanışma Merkezlerinde şu ana kadar 250 bin kadın bu programlardan yararlandığı belirtildi.

AK Parti Artuklu ilçe başkanı Serdal Bağış, milletvekili adayı Mehmet Akif Nuhoğlu ve parti teşkilatı ile birlikte ÇATOM’u ziyaret eden Adak, ÇATOM Koordinatörü Dilek Sınavı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

KADINLAR İÇİN YENİ PROJELER ÜRETMELİYİZ

Kurslarda eğitim gören kadınlarla bir süre sohbet eden Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, 1995 yılında devlet tarafından 9 ilde kurulan Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bugüne kadar binlerce kadına yeni iş kapılarını açtığını söyledi. Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM)'larda üretilen ürünler devlet tarafından alınması ve kadınlarımıza destek amacıyla kurulduğunu belirten Adak, Rahmetli babamın devlet bakanlığı döneminde kurulan ÇATOM’ların hedef kitlesi genç kız ve kadınlardır.

Proje aracılığıyla bugüne kadar yuzbinlerce kadın doğrudan ÇATOM programlarından yararlanmıştır. Kadın emeği çok önemlidir. Ìnsallah önümüzdeki zamanlarda ÇATOM ve diğer emek harcayan kurumların daha da güçlenmesi ve kadınlarımıza yeni iş alanları oluşturmak için çaba göstereceğiz. Sizlerin varlığınız bu kurumun varlığını öncelikle Mardin’imizin kaderini değiştirilmesi için öncelik verdiğimiz bir mücadeledir. "dedi.

ÇATOM’LARI GELİŞTİRECEĞİZ

Yapılan araştırmalar yoksulluktan en fazla etkilenen grupların kadınlar ve çocuklar olduğunu dikkat çeken Adak, şunları söyledi," Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileşmesi ise doğrudan hane refahına yansımaktadır. Bu nedenle de kadınların durumunu iyileştirici projeler insan hakları açısından bir gereklilik olduğu kadar toplumsal refahın artışı için de önem taşımaktadır. Özellikle kadınlarımıza hitap eden ve bu tür projeleri daha da geliştirip geniş alana yaymak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

600 KADIN KURSLARA KATILIYOR

Mardin Medrese Gül Mahallesi Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) Koordinatörü Dilek Sınavı ise, Mardin merkezde bulunan ÇATOM bünyesinde açılan kursa 600'e yakin kadın katıldığına dikkat çekerek, ÇATOM'ların bölgedeki önemine değindi.