Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Kırklarelispor ile eşleşen Fatih Karagümrük’te Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’na önem verdiklerini belirten Bahar, "Fatih Karagümrük isminin olduğu her kulvarda da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu kadın futbolunda da böyle, erkek takımımızın Süper Lig’deki mücadelesinde de böyle, kupada da böyle. Federasyon başkanımızın da dediği gibi kupanın ayrı bir önemi daha var. Avrupa Ligi’ne gitmenin en kolay yollarından biri. Bizim de hedefimiz Avrupa Ligi’ne katılmak. Buna yetecek kadromuz olduğunu da düşünüyorum. Çok güzel bir kadro oluşturduk. Devre arasında yapabileceğimiz takviyelerle kadromuzda daha da genişleyecek. Hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugünkü kuranın da güzel olduğuna inanıyorum. Buradaki her takım değerli. Kırklareli ile İstanbul’un bir semti olan Karagümrük’ü bir araya getirecek. Çok da güzel bir maç olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Fatih Karagümrük’ün tesisi ve stadı yok, bu şartlar altında mücadele ediyoruz"

Üst sıralara oynayabilecek bir kadro oluşturduklarını ifade eden Muhammet Ali Bahar, "Futbol içinde olan bazı şeyler de var, sakatlıklar gibi. Maalesef bazı talihsiz durumlar yaşadık. İnişli, çıkışlı bir periyot oldu. Son haftalarda gerçekten sahaya karakter ortaya koyan, maçlarında o karakteri yansıtan ve güzel sonuçlar alan bir takımız. Bizim genel yaşadığımız sıkıntılar var. Fatih Karagümrük’ün tesisi ve stadı yok. Sponsorları diğer takımlar gibi değil. Günün sonunda futbol dışı etmenler de araya giriyor. Onlara karşı da mücadele ediyor. O yüzden Fatih Karagümrük çok değerli bir mücadele veriyor. Bu yüzden de ligde de devre arasından sonraki süreçte özellikle yine yakalayacağımız bir seriyle yukarıya tırmanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.