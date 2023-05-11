Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı açıklamayla, adaylıktan çekildiğini ve bunu milleti için yaptığını söyledi.ANKARA (İGFA) - "Memleket Partisi mutlaka mecliste olmalıdır" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İstedikleri kadar montaj yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bu kumpaslardan, sahte dekontlardan, olmayan jiplerden korktuğum yok. 45 gündür bunu çekiyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum" dedi.

45 gündür itibar suikastı yapıldığını ifade eden Muharrem İnce, "Benim böyle bir görüntüm yok, bu iftira" dedi.

"MEMLEKET PARTİSİ TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR"

45 gün kendisine iftira attıklarını belirten İnce, "Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Kim saldırırsa saldırsın istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Benim bu olmayan sahte dekontlardan korkum yok, 45 gündür çekiyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" diye konuştu.

"45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz" diye soran İnce, "Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" yorumunda bulundu.