Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi İNESMEK usta öğreticisi Esra Gürler ile 18 kursiyerinin 2 yılda hazırladığı ve 52 eserden oluşan ’Mühre’ Tezhip Sanatı Sergisi, İnegöl Kent Müzesinde beğeniye sunuldu.

İnegöl Belediyesi’nin İNESMEK kursları çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla düzenlediği ve usta öğreticiliğini Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı, aynı zamanda Somut Olmayan Kültürel miras elçisi Esra Gürler’in yaptığı Tezhip kursunun usta elleri, eserlerini görücüye çıkardı. Esra Gürler ile 18 kursiyerinin 2 yılda hazırladığı 52 eser, bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda beğeniye sunuldu. Geleneksel Türk süsleme sanatı Tezhip ile oluşturulmuş eserlerin göz doldurduğu sergi, 6 Temmuz’a kadar açık kalacak.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Tezhip, geleneksel Türk süsleme sanatlarından bir tanesidir. Tezhip kısaca zevk ve zarafetin ortaya konulduğu eserler bütünüdür diyebiliriz. Tezhip sanatı 2 yıldır İNESMEK kurslarımızın müfredatında da yer alıyor. Tezhip kursumuz kendisi Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı ve aynı zamanda Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi olan sanatçımız, hocamız Esra Gürler nezaretinde gerçekleştiriliyor. 2 yıl önce tezhiple ilk defa tanışan 18 öğrencimiz, Esra Gürler hocamız ile çıktıkları bu yolda çok önemli mesafeler kat etti. Sergimiz 6 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sergilenmeye devam edecek” dedi.