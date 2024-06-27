İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen İNESMEK kursları çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Tezhip Kursu'nda, Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi Esra Gürler'in usta öğreticiliğinde yetişen 18 kursiyer, 2 yıl boyunca çalışarak hazırladıkları 52 eseri bugün İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonu'nda düzenlenen bir törenle sergiledi. Geleneksel Türk süsleme sanatı tezhip ile oluşturulmuş eserlerin göz doldurduğu sergi, 06 Temmuz’a kadar açık kalacak.

SERGİLENEN ESERLER 504 SAATLİK EĞİTİMLE 2 YILDA HAZIRLANDI

Bugün saat 14.00'te gerçekleştirilen açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve davetliler katıldı. Açılışta konuklara hitaben konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Sanatın ve sanatçının şehri İnegöl’de, yine sanat vesilesiyle bir aradayız. Yerel yönetimler olarak şehri imar eden projelerimizle birlikte, ruhları imar eden sanata da ayrı bir önem veriyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızın bir örneği olan İNESMEK eğitimlerimiz kapsamında Halk Eğitim Merkezimizin de katkılarıyla 2 yıldır düzenlediğimiz Tezhip Kursumuzun sergisi için bir aradayız. Öncelikle tezhip sanatıyla ilgili birkaç cümle etmek gerekirse; tezhip geleneksel Türk süsleme sanatlarından bir tanesidir. Tezhip kısaca zevk ve zarafetin ortaya konulduğu eserler bütünüdür diyebiliriz. Tezhip sanatı 2 yıldır İNESMEK kurslarımızın müfredatında da yer alıyor. Tezhip kursumuz kendisi Kültür Bakanlığı Tezhip Sanatçısı ve aynı zamanda Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi olan sanatçımız, hocamız Esra Gürler nezaretinde gerçekleştiriliyor. 2 yıl önce tezhiple ilk defa tanışan 18 öğrencimiz, Esra Gürler hocamız ile çıktıkları bu yılda çok önemli mesafeler katettiler. Bugün açılışını yaptığımız sergimizde de 2 yılda hayat bulmuş kursiyerlerimizin kendi tasarımlarıyla hazırladıkları 52 eser bulunmaktadır. Kursiyerlerimiz Esra Gürler hocamız nezaretinde 504 saatlik Tezhip Kursunu tamamladı. Haftada 3 gün, günlük 6 saat olmak üzere uzun bir eğitim aldılar. Neticede bugün burada bizlere çok nadide 52 eser sunmayı başardılar. Ben kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hocamıza da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sergimiz 06 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sergilenmeye devam edecek. Tüm ilçe halkımızı sergimizi gezmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası kurdele kesimiyle serginin açılışı yapıldı. Ardından konuklar sergi salonunda eserleri ilgiyle inceledi.