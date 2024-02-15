Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın ateş etmesi sonucu yaralandı. Vurulan şahsın Cumhuriyet Mahallesinde muhtar adayı olduğu öğrenildi.

Olay saat 22.30 sıralarında Fatih mahallesi Gazi Atatürk caddesi sonunda ki yeşil alanda meydana geldi. Arkadaşı Yücel A.(42) ile araçta oturan Oktay A.(40), tuvaletini yapmak için araçtan indi. Tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden atıldığı bilinmeyen tabancadan 2 mermi bacağına ve kalçasına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Mahallesinden muhtar adayı olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi arıyor.

Kaynak: SEHER YAŞA