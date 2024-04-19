Beşiktaş’ın Kongolu santrforu Jackson Muleka, MKE Ankaragücü’ne karşı attığı golle Süper Lig’de tam 5 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka’nın golleriyle galibiyete uzandı. Takımının ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, böylelikle uzun süreli gol sessizliğini de bozdu. Ligde en son 12. haftada 1-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında 12 Kasım 2023 tarihinde rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, ilerleyen süreçte çıktığı 16 maçta skor katkısı verememişti.