Yerel seçime sayılı zaman kala Partiler adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada seçim vaatlerini açıkladı. Kurum'un açıklamaları dikkat çekti.

Kurum'un açıklamalarında satır başları şöyle;

TRAFİK

Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor.

5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmeyeceğiz. 2034'teki hedefimiz 2034 karayolu ağırlığı yüzde 48'e çıkarmak, raylı sistemlerdeki payı da yüzde 48'e çıkaracağız. Deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkarmaktır. Trafikte bu sayede çile azalacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 34 dakikaya düşecek. İstanbul trafiği 10 yılın sonunda geri dönmemek üzere son bulacak.

Mevcut 328 km metro hattını 2029'a kadar 650 km'ye çıkaracağız. 2034'te de 1004 km'ye ulaştıracağız. İstanbul'daki iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz.

ESENLER VE HAREM OTOGARI TAŞINIYOR

Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içi trafikte bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımız olacağız.

SİLİVRİ'YE METROBÜS

Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Slivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.

OTOPARK VE İSPARK

İstanbul’umuza 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Aynı zamanda bu otoparklar deprem esnasında da toplanma alanı olarak kullanılacak.

Kendi evinin önünden aracını park edenlerden ücret almayacağız. Aynı zamanda İSPARK'ta yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat park ücretsiz olacak.

TAKSİ SORUNU

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Tek çatı altında bu çalışmaları yaparak taksi sayısını artıracağız.

DENİZ ULAŞIMI

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. Beylikdüzü'nden Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Emminönü,Kabataş ve Beşiktaş'ta mini iskeleler kuracağız.

DEPREM

Deprem bir milli güvenlik sorunudur. Afetlere dirençli İstanbul vadediyoruz.

Söz verdiklerinin yüzde 5'ini bile yapamadılar. İBB bu konut sayısıyla bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına ulaşamadı. Dönüşüm meselesi sorumluluk ve ciddiyet ister.

1 Nisan sabahı İstanbul’un kaybettiği yılları telafi edeceğiz. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz.

Biz öldürülen yavaşlatılan KİPTAŞ ile konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da başvuruları alacağız. Yarısı Bizden diyerek 700 bin TL hibe desteği sağlayacağız. 700 bin TL kredi desteği ve 100 bin TL de taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız.

100 bin sosyal konut üreterek bunları düşük fiyatla kiralayacağız. Bu projelerimizden 39 ilçemiz de yararlanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirleri koruyacağız.Atatürk Havalimanı'nda afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bu merkezden tam donanımlı hastane kompleksimizin yardım ve tıbbi malzemelerin lojistiğine kadar afet anında en çok ihtiyaç duyulan hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktalarıyla birlikte hizmet verecek.



İstanbul'umuza 6 yeni lojistik destek merkezleri kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız.Mevcut iki acil durum hastanemize ek olarak biri Arnavutköy'de biri de Pendik'te olmak üzere iki yeni yeni acil hastanesine daha kavuşturacağız. Hasta yakınları için 8 konaklama merkezi kuracağız.

İŞE ALIM

Haksız yere işten çıkarılanları geri alacağız.Sürdürülebilir sosyal desteklerle eşitsizliği azaltacağız.



Bütüncül bir yaklaşımla çözümler üreteceğiz. Kimseyi haksız yere isten çıkarmayacağız.



HER MAHALLEYE KREŞ HİZMETİ



Her mahalleye çocuklarımız için 7/24 hizmet verecek kreşler açacağız.Aile kartla 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz. Babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

HİBE VE ULAŞIM

İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe vereceğiz.



Okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız.



1 Nisan sabahı gençlerimize yüzde 40 ulaşımda indirim yapacağız. Belediyelerimizin sosyal ve spor tesisleri de yüzde 50'ye varan indirimle gençlerimizin emrinde olacak.Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız.Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. İlk işini kuran gençlere 100 bin lira hibe vereceğiz.İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize aylık 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz.



İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz.İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız.

Özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de ulaşımda indirim desteği vereceğiz.

YENİ ARITMA TESİSİ

9 yeni ileri arıtma tesisini kentimize kazandıracağız. İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapacağız. Kentin su kapasitesi yüzde 21 artacak. 2 adet 3 bin tonluk karı atık yakma tesisi yapacağız. İklim Dostu İstanbul projemiz ile hedefimiz 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmak olacak.



39 ilçe 964 mahallemizde 'Mahalle Bahçeleri' yapacağız. İstanbullular yeşil ve doğa ile iç içe yaşayacak. Bu bahçelerde kadınlar için özel kıraathaneler yapacağız.

ESENLER OTOGARI MİLLET BAHÇESİ OLACAK



Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek.Tarihi Haydarpaşa Tren Garı ve Moda arasında kıyı düzenlemesi yaparak bu bölgeyi İstanbul’un en güzel alanlarından biri haline getirmek istiyoruz.

Bostancı’dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandını Pendik’te yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandıracağız.



İstanbul’un tam ortasında artık bu şehre cevap veremeyen Esenler Otogarı’nı yeniden tasarlayarak tamamını bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz.

İSTANBUL'UN KÖYLERİNE YÖNELİK PROJELER

Köylerimiz bizim için çok değerli. İstanbul’un 151 köyünde kırsal kalkınma projesi yapacağız. Her mahallemizi, kendi özgün duruşuyla birer turizm destinasyonu olarak yeniden kurgulayacağız.



Köylerimizin enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacağız.Tüm köylerimize doğrudan desteklerimizi sunacağız.

EMİNÖNÜ YENİDEN DÜZENLENECEK



Mirasını geleceğe taşıyan bir İstanbul vadediyoruz. Bağrında 37 bin tarihi değeri saklayan İstanbul’umuzu yeniden dünyanın cazibe merkezi yapacağız.



Eminönü-Sirkeci sahil bandımızı düzenleyeceğiz. Tüm sokakları ve meydanları yeniden ele alacağız. Gece gündüz yaşayan bir gezinti yolu haline gelecek.

Fatih Camisi çevresini yeniden tasarlayacağız. Tüm bu bölgeye yayılan yürüyüş ve bisiklet yollarını, peyzaj uygulamalarını hayata geçiriyor olacağız. Fatih’in emanetine sahip çıkacağız.



Her gün milyonları ağırlayan Sultanahmet Süleymaniye Camisi çevresindeki yapılarda kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapacağız.



Sirkeci Tren Garı’nda ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenlemeyle hazinemizin yaşayan bir parçası haline gelecek.



Millet Caddesi ve Ordu Caddesi’nde de düzenlemeler yapılacak.

Meydanlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Bundan önce 40 ilimizde projelerimizi yaptık. İstanbul’un tüm meydanlarını ihya edeceğimizin sözünü veriyoruz.

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ

Kültür sanat ve turizm ile yaşayan bir İstanbul vadediyoruz. İstanbul için yeni tesisler kuracağız. Mimarisiyle gurur duyduğumuz Atatürk Kültür Merkezimizin bir benzerini de Anadolu Yakası’nda kurulmasını isteyen hemşehrilerimiz var. Anadolu Kültür Merkezi’nin temellerini hızla atacağız.

İstanbul’da iki yeni tiyatroyu kentimize kazandıracağız. İBB Kültür Merkezi’nin sahnelerini kendilerine ücretsiz açarak, amatör tiyatro gruplarını destekleyeceğiz.



İstanbul Kültür Akademisi’ni kuracağız.



25 yaş altı İstanbullulara, İBB Şehir Tiyatroları ve ücretli konserlerde yılda 3 defa ücretsiz bilet gibi avantajlar sağlayan Genç İstanbul Kartını devreye alacağız.

Rami Kütüphanesi’ne 3 kardeş geliyor. 3 şehir kütüphanesi kuracağız. İstanbul kitapların okunduğu, gençlerimizin huzurla ders çalıştığı bir mekan haline gelecek.



İstanbul bir festivaller şehri olacak. Tüm vatandaşlarımızın birlikte olacağı İstanbul festivallerini her yıl gerçekleştirip, gelenekselleştireceğiz.



Kaderine terk edilen İstanbul Şehir Müzesi ve Haliç Bilim Müzesi’ni hayata geçireceğiz.

HAYVAN YAŞAM ALANLARI

İstanbul’da maalesef başı boş gezen yüzbinlerce sahipsiz hayvan var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında.

Biz bu sorunu farkındayız. Çözümsüz bırakılan bu sorunu gidereceğiz. 39 ilçemize tesislerimizi kuracağız. Bakıma ve tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını burada yapacağız, iki büyük hayvan yaşam alanında hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız.

Sahipsiz hayvanlar, İstanbullular için sorun olmaktan çıkacak.

DİJİSTANBUL

Sizlere hayatınızı kolaylaştırmak için Dijistanbul’u vadediyoruz. İstanbul ile ilgili tüm yönetim süreçlerimizi, BYTE İstanbul çatısı altında hayata geçireceğiz. Ulaşımdan, afet yönetimine her süreci BYTE İstanbul’dan yöneteceğiz.

2036 OLİMPİYATLARI İÇİN HAZIRLIK



Göreve gelir gelmez ilk iş hedef 2036 diyeceğiz. Olimpiyatlar için konaklama imkanlarını yeniden geliştireceğiz.



964 mahallemizde herkesin yürüyerek ulaşabileceği tesisler yapacağız. Halkımızı ücretsiz şekilde sporla buluşturacağız.