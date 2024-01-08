Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ”Kaynakların arttırıldığı, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla 31 Martta geliyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar’da Balıkçılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kurum’la vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Murat Kurum, “İstanbul diyoruz, yeniden İstanbul diyoruz, sadece İstanbul diyoruz. Sizin evladınız, bir kardeşiniz olarak bundan önce bizi nasıl tanıyorsanız, nasıl sevdiyseniz tüm enerjimizi, gençliğimizi, motivasyonumuzu İstanbul’a vereceğiz başaracağız. Gençlerimizle, kadınlarımızla yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul’umuzun anahtarını geri alacağız” dedi.

“Bütçe reklama, algıya değil, İstanbulluya harcanacak”

Kurum konuşmasında, ”Durmak yok, yola devam ediyoruz. Hep birlikte çalışacağız. Ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul’un tek bir riskli yapısı kalmayana kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. Yeşil alanlarının arttığı, mavisinin korunduğu, müsilaj tehlikesinin bir daha yaşanmadığı, tarihin, kültürün, ecdadın bize bıraktığı eserlerin kıymetini bilen kadınlarla el ele 964 mahallesinde adaletli olacağız. Hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarımıza birlikte çalışıyoruz hazırlıyoruz. Belediye bütçesi dışında da kaynakların arttırıldığı, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz” diye konuştu.