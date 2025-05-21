Orman niteliğini yitirmiş tüm araziler için yıl sonuna kadar tespit çalışmalarının tamamlanacağını söyleyen Kurum, bu kapsamda yaklaşık 5 milyon kişinin tapularına kavuşacağını belirtti. Uzun süredir çözüm bekleyen vatandaşların yaşadığı belirsizliğe son verilecek adımların hızla atılacağı vurgulandı.

Bakan Kurum ayrıca, konut fiyatlarındaki spekülatif artışların önüne geçmek için yeni bir sistemin de devreye alınacağını duyurdu. Kurulacak Değer Bilgi Merkezi sayesinde vatandaşlar, taşınmazlarının gerçek piyasa değerini görebilecek. Bu sistemle birlikte gayrimenkul değerleri, benzer özellikteki yapılarla karşılaştırılarak şeffaf biçimde belirlenecek. İstanbul’da pilot olarak hayata geçirilecek uygulama, 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacak ve 2027 ortasına kadar ülke geneline yayılacak. Böylece Türkiye, dijital altyapısı güçlü ve manipülasyona kapalı bir gayrimenkul değerleme sistemine kavuşmuş olacak.