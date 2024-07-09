Murat Kurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak yeniden göreve başladıktan sonra, Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Cengiz Erdem, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında mezun olmuş, ardından Okan Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine 1997 yılında İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ'de harita mühendisi olarak başlayan Erdem, KİPTAŞ'ta çeşitli görevlerde bulunmuş ve son olarak GEDAŞ Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2020 yılında Ümraniye Belediyesi'nde teknik başkan danışmanlığı yapmış ve 2023 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Elektronik Haberleşme Daire Başkanı olarak görev almıştır. Cengiz Erdem, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Medya Radar