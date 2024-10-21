MÜSİAD İnegöl Şubesi Akademi Komisyonu, Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu ve Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nin ortak çabalarıyla oluşturulan 8 aylık kapsamlı Ekonomi Programları, bu pazartesi günü saat 19:30'da MÜSİAD İnegöl Şube Merkezi'nde başlayacak. İlk etkinliğe MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar katılacak ve İnegöl İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak moderatörlük yapacak. Etkinlikte “Dünden Bugüne Türkiye'nin Dış Ticareti, Türk İş Dünyasının Beklentileri ve MÜSİAD'ın Önemi” konuları ele alınacak.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MÜSİAD İnegöl'ün kurulduğu günden bu yana Vizyon Projeleri ve Vizyoner Programlar ile İnegöl iş dünyasına önemli katkılarda bulunduğunu ve bu katkıların devam edeceğini belirtti. Yazaroğlu, ayrıca 8 aylık MÜSİAD İnegöl A'dan Z'ye Ekonomi Programları için MÜSİAD Akademi Komisyonu, Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu ve Doç. Dr. Yüksel Okşak’ın gösterdiği yoğun çabayı vurgulayarak, tüm ekip üyelerine teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda, 8 ay sürecek bu programlar kapsamında ülke genelinde tanınmış ekonomist ve akademisyenleri İnegöl iş dünyasıyla buluşturacaklarını ifade eden Yazaroğlu, tüm iş insanlarını bu programlara katılmaya davet etti.