Bilecik’te vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi için kontrollerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri ildeki birçok markette denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, ambalajları, hijyen şartları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelenerek gerekli kayıtlar tutuldu. Ürünlerin raflarda yazan etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırarak herhangi bir uygunsuzluğun olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin raflardan toplatılarak işletmeler ile ilgili tutanak tutulduğu denetimlerde uygunsuz ürünler imha edildi.

Herhangi olumsuz bir duruma karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı

Denetimler boyunca temel gıda ve ihtiyaç malzemesi ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra gramaj ve hijyen kontrolleri de gerçekleştirildiği kontrollerin belirli aralıklar devam edeceği bilgisi verildi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve duyarlı olmaları uyarısında bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşıldığında 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.