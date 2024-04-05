31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde tarihi bir zafer kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürlük binasından mazbatasını aldı. Mustafa Bozbey’in mazbata törenine CHP Bursa Milletvekilleri, yeni seçilen belediye başkanları CHP il ve ilçe örgütleriyle vatandaşlar katıldı.

Mazbata töreninde konuşan Mustafa Bozbey, “Bugün n Bursa için yeni dönemin başlangıcı tarihi bir gün. Benim hayalim vardı, inandık ve o hayal gerçek oldu. Bursa kenetlendi sokaklar doldu, taştı. Beni çok duygulandırdı. Bundan güzel mutluluk olamaz. 8500 yıllık Bursa’nın belediye başkanı olmasının gururunu yaşattınız, Bursa Büyükşehir Belediye’sinin 8’nci başkanı olarak büyük gururla mazbatamı alıyorum. Çok istedik ve oldu. Partimizin tüm üyelerini bütün Bursa’nın emeği var. Siz de inandınız ve başardık. Birlikte başardık. Bu başarının kahramanı sizsiniz. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Tarihin ve kültürün kenti Bursa’mızın bu kenti daha ileriye taşıyacağız. Yeni yönetim anlayışıyla partimizi ileriye taşıyacağız. Yepyeni günlere kucak açıyoruz. Umudumuz çok, güçlü ve inançlıyız. Bu kent için çok güzel şeyler yapacağız. Artık, hayallerimiz gerçek olacak. Herkesin onur ve gururla yaşayacağı Bursa için size söz veriyorum. Adil yönetim anlayışını Bursa’ya getireceğiz. Şehrinizin yetenekli insanlarından faydalanmak istiyorum. Birlikte katılımcılıkla bu şehri yöneteceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Güzel Bursa’mız her şeye değer. Daha güçlü, adil ve barışçıl ortam geleceğimiz olacak. Size söz bu kenti koruyup ileriye taşımak için şevkle çalışacağız. Hoş geldin yeni başlangıçlar. Gülümseyin Bursa’dasınız”dedi.

MÜJDEYİ VERDİ

Mustafa Bozbey, “Bana çiçek göndermek isteyenlere sesleniyorum. Bana çiçek göndermek yerine Bursaspor’umuza bağış yapmaya davet ediyorum. İkinci mesajımız da önümüz Bayram. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bursa’da 3 gün bayramda ulaşım bedava olacak” müjdesini verdi.

BURSA'DA YAŞAYAN HERKES MUTLU OLACAK

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise, "Mustafa Bozbey öyle şeyler yapacak ki herkesin eşit ve adil yaşayacağı düzeni getirecek. Bu kentte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yarın saat 12.45’te devir teslim töreni olacak. 47 yıl sonra Mustafa Bozbey’le görevi alıp hizmete başlayacağız. Mustafa Bozbey’in belediyecilik anlayışıyla Bursa’da yaşayan herkes mutlu olacak” ifadelerini kullandı.