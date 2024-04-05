Edinilen bilgiye göre, İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binasının duvarını kıran saldırgan veya saldırganlar gece saatlerinde içeri girdi. Olayın ardından bugün mazbatasını alıp muhtarlık binasına giden yeni Muhtar Yıldız Cabir şoka uğradı. Binanın duvarlarının bir kısmının yıkıldığını ve içerisinin hasar gördüğünü gören Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor. Muhtar Cabir ise olayla ilgili “Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarıyım artık. Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme. Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiç hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle.” İfadelerini kullandı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ