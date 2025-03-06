Son günlerde belediyenin temsiliyet harcamalarına yönelik yürütülen algı operasyonlarına tepki gösteren Bozbey, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyareti sırasında yapılan harcamaların tamamen kanunlara ve devlet geleneğine uygun olduğunu vurgularken, esas sorgulanması gerekenin geçmiş dönemde belediye kaynaklarının kimler için ve nasıl harcandığı olduğunu söyledi.

“Bursa’nın Parası Artık Sadece Bursalılar İçin Harcanacak”

Belediye bütçesinden bir siyasi partinin seçim kampanyalarına ve yandaş derneklere aktarılan milyonlarca liranın hem kamu zararına yol açtığını hem de toplumsal vicdanı yaraladığını belirten Bozbey, tespit ettikleri usulsüz harcamaların ve kamu zararına neden olan işlemlerin ilgili hukuki birimlere aktarıldığını ifade etti.

Açıklamasında, şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ve her kuruşun hesabını soracaklarını vurgulayan Bozbey, “Geçmişte yapılan yanlışların üzerini örtmeyeceğiz, Bursalıların hakkını sonuna kadar koruyacağız”dedi.