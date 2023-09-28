Kayseri Vefa Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri'ne katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayat tecrübelerinden örnekler vererek, öğrencilere çeşitli tavsiye ve nasihatlerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Öğrencilerle keyifli ve samimi bir ortamda sohbet ederek istekleri olup olmadığını soran Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "En çok önem verdiğimiz konu eğitim. İlçemize 20 okul kazandırdık. Melikgazi'miz eğitime verdiği önemle en çok okul yapan belediye. Bir akademisyen olarak her zaman öğrencilerden gelen önerileri değerlendiriyoruz ve öğrencilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sıraları iyi değerlendirin. Çünkü burada aldığınız eğitim geleceğinizi ve gelecekteki Türkiye’yi şekillendirecektir. Ne yaparsanız yapın ama işinizi severek ve özen göstererek yapın. İyi insan olabilmek için işinizi iyi yapmalısınız.

Öğrencilerimiz ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz o kadar aydınlık olur. Pozitif ve neşeli olmaya gayret edin. Yabancı dil öğrenmeye ve kendinizi donanımlı olarak yetiştirmeye özen gösterin. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı iyi seçin. Teknolojinin olanaklarından faydalı şekilde yararlanın. Bol bol kitap okuyun muhakkak bir enstrüman çalmayı öğrenin. Sanatla müzikle uğraşarak, kendinize bir şey katabilirsiniz. İlçemize 12 adet akıl küpü kütüphaneleri kazandırdık. Mutlaka ziyaret edin buralarda ders çalışın. Öğrencilerimizle karşılıklı soru-cevap yaptığımız, bol bol sohbet ettiğimiz bu güzel program için emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Palancıoğlu, programın sonunda öğrencilere yemek ikramında bulundu.