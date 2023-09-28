Düzce Merkez Çoban Mevkisi'nde ışıklı kavşakta Ankara istikametine seyir halinde olan O.B idaresindeki 81 BR 698 plakalı ticari otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen T.Y. İdaresindeki 81 BV 060 plakalı otomobile çarptı.Ahmet ÇELİK / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kazada çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü T.Y. ile yolcu olarak bulunan A.T.D. Hafif yaralandı.

Çevresindekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.