Varank, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde nitelikli, becerikli kişiler söz sahibi olacağını söyledi.

Görükle Kampüsündeki öğrenci yemekhanesinde gençlerle yemek yiyen Mustafa Varank, Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemlerde yaptığı teknolojik hamleler, uzay araştırmaları, yazılım alanında yürütülen çalışmalar, elektrikli araba, yapay zekâ, savunma sanayiindeki hamleler, TOGG, İHA, SİHA ve TEKNOFEST çalışmaları hakkında gençlerle sohbet etti. Gençlerin gelecek hakkında ümitli olmaları için daha çok sebep olduğunu, becerilerine göre iş bulma imkânlarının arttığını, nitelikli, becerikli elemanların Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağını ifade etti.

Gençler, güçlü Türkiye’nin güvencesi olacak

Her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlediğimiz ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ vizyonu kapsamında kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz ve bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu hedefle yürütülen tüm çalışmaların merkezine gençleri aldık. Havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekâya kadar birçok alanda yapılan hamlelerle gençlerle beraber yol yürümek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kıymetli öğrencilerini de bu anlamda çok önemsiyoruz. Güçlü Türkiye’nin en büyük güvencesi sizler olacaksınız” dedi.

Daha sonra yapımı tamamlanan Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Merkezi’ni ziyaret eden Bursa Milletvekili Mustafa Varank, merkez içerisinde yürütülecek bilimsel faaliyetlere yönelik BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Varank, son olarak kampüs içerisinde inşaatı devam eden camiyi de ziyaret etti.

Kaynak: İHA