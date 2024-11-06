Bahçelievler’de okulda çıkan yangına tanık olan vatandaş, yangın sırasında içeride öğrenciler olduğunu ve binanın hemen boşaltıldığını söyledi.

Bahçelievler ilçesi Çınaryolu üzerinde bulunan El Maarif Milletlerarası Okulları’nın dış cephesinde öğle saatlerinde jeneratör kaynaklı yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilenmişti.

Yangına tanık olan Vedat Çobanoğlu isimli vatandaş, “Normal ders başlayacaktı, yol kenarından dumanlar yükseliyordu. Dumanı takip ettiğimizde biz Basın Ekspres’te yangın çıktı zannettik. Daha sonra buraya geldiğimizde binanın komple yandığını gördük. İçeride öğrenciler vardı, okul faaliyetteydi. Bina hemen boşaltıldı. Öğrenciler yan binaya yerleştirildi. O esnada itfaiye ekipleri müdahale etti yangına. Dış cephede çıktı yangın" dedi.