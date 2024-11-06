Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Söyleyeceklerim Var” programında gençlerle buluştu. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda gençler sordu, Başkan Yalçın cevapladı.

KAYSERİ (İGFA) - Soru cevap şeklinde gerçekleşen programın başında konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlere katıldıkları için teşekkür ederek, “Hayatınızda mesleğinizle alakalı bir yol haritası çizmek adına size nasıl bir yardımım olur derseniz, siz talep edin, biz yapalım. Hayatımdan kesitleri de anlatarak sizlerle bir yol çizebiliriz. Bir bilgeye ‘akıllı insan kimdir?’ diye sormuşlar. O da ‘hayatındaki tecrübelerden faydalanan insana akıllı insan denir’ cevabını vermiş. ‘Daha akıllı insan kimdir?’ diye sorulunca ‘başkalarının tecrübelerinden faydalananlara daha akıllı insan denir’ demiş. O yüzden sizler bizim geleceğimizsiniz, önemlisiniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

GENÇLER SORDU BAŞKAN CEVAPLADI

Programda gençler Başkan Yalçın’a günlük hayattan eğitime, mesleki kariyerden kişisel gelişime kadar geniş yelpazedeki sorularını sordu. Başkan Yalçın da gençlerin sorularına içtenlikle ve samimiyetle yanıt verdi.

7/24 Kütüphanede nezih bir ortamda çalışma imkanı buldukları için Başkan Yalçın’a teşekkür eden gençler, böyle bir programla kendilerine düşüncelerini aktarma imkanı verdiği için de teşekkürlerini iletti.