Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesinde kendisine ait bahçesinde zeytin toplamak için ağaca çıkan bir şahıs merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Olay Orhangazi’ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesinde bir zeytin bahçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Yeni Sölöz Mahallesinde yaşayan Halil İmre (58) isimli bir şahıs kendisine ait zeytinlikte zeytin ağacında zeytin toplamak için merdivene çıktı. Merdivenden dengesini kaybedip düşen ve kafasını çarpan Halil İmre ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan Halil İmre daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi.

Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı

Orhangazi Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Halil İmre ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı.