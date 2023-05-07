MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-İŞİN KONUSU:

2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ve 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmış Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te listelenen atıklardan 20. Grupta tanımlanan “Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evlerden Kaynaklanan ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)” başlığı altındaki 20 01 10 Atık Kodlu “Giysiler” ve 20 01 11 Atık Kodlu “Tekstil Ürünleri” tanımlamasına giren her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. giysilerin 01/06/2023-30/09/2024 tarihleri arasında toplanması, taşınması, ayrıştırılması amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan idarenin uygun gördüğü muhtelif yerlere minimum 70 adet tekstil atık kumbarası konulması ve bu kumbaralardan bahse konu atıklarının, toplanarak geri dönüşüme kazandırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihale edilecektir. İşin muhammen bedeli aylık 33.000,00 TL (OTUZÜÇ BİN TÜRK LİRASI) toplam 528.000,00 TL (BEŞYÜZYİRMİSEKİZ BİN TÜRK LİRASI) , geçici teminat bedeli 15.840,00 TL(ONBEŞ BİN SEKİZYÜZKIRK TÜRK LİRASI)’ dır.

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (Hamzabey Mah. Danaçayır Cad. No:11 2.kat)

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 1.000,00 TL ( Bin Türk Lirası)

2-İHALE YERİ, TARİHİ VE USULÜ:

İhale Yeri : Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

Tarihi : 16/05/2023

Saati : 14:00

3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

3.1. Gerçek Kişiler için;

3.1.a. İkametgâh Belgesi,

3.1.b. Nüfus cüzdan sureti,

3.1.c. Geçici Teminat makbuzu,

3.1.ç. Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3.1.d. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. (bu doküman ikametgâh belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)

3.1.e. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

3.1.f. İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.1.g. Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,

3.1.ğ. Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin diploma fotokopisi

3.1.h. Tekstil ve Kıyafet atıklarının toplanması konusunda kamu kurumları ile çalışmış veya çalışıyor (sözleşme imzalamış) olup, bu sözleşme evraklarının ihale dosyasında sunması gerekmektedir.

3.2. Tüzel Kişiler için;

3.2.a. Tebligat için yasal adres bildirimi,

3.2.b. Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

3.2.c. Geçici Teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.

3.2.ç. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

3.2.d. İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.2.e. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.2.f. Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname + vekâlet eden kişinin kimlik fotokopisi,

3.2.g. Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,

3.2.ğ. Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin diploma fotokopisi,

3.1.h. Tekstil ve Kıyafet atıklarının toplanması konusunda kamu kurumları ile çalışmış veya çalışıyor (sözleşme imzalamış) olup, bu sözleşme evraklarının ihale dosyasında sunması gerekmektedir.

3.3. Ortak Girişim Olması Halinde;

3.3.a. Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

3.3.b. 2023 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi(Aslı)

4-İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR

Aşağıda belirtilen gerçek ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

4.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler.

4.2. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin daha önce yapmış olduğu herhangi bir ihale uhdesinde kalmış olduğu halde sözleşme yapmamış olanlar veya sözleşme yaptığı halde feshine neden olanlar.

4.3. Kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar.

Yukarıda belirtilen durumda olanlar veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatları, eğer yatırılmış ise kesin teminatları irad kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir