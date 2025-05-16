İnegöl Belediyesi ve İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında İnegöl’de artık geleneksel hale gelen özel bir etkinliğe imza attı.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ile Milli Eğitime bağlı Özel Eğitim Okullarının katılımıyla “Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası” düzenlendi. Engelli öğrencilerin sahaya indiği turnuva İnegöl Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu 2.Kademe, İnegöl Belediyesi Özel Uygulama Okulu 3.Kademe, Halk Eğitim Merkezi 23 Yaş Üstü Kurs Merkezi ve Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu takımlarının mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Başlama vuruşunu Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban yaparken, özel öğrenciler tribünlerdeki muhteşem destek ile okullarını en iyi şekilde temsil etmek için kıyasıya mücadele etti.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Amacı birlik, beraberlik ve engellilere dikkat çekerek farkındalık oluşturmak olan organizasyonda, kazanan dostluk oldu. Turnuva sonunda tüm takımlara ve tüm sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

ENGELLİ BİREYLER TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Yapılan organizasyona ilişkin konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Engelsiz Futsal Turnuvasında 5 takımımız yer aldı. Tüm takımlarımız hünerlerini ortaya koydular. Ben tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyorum. Engelliler Haftası içerisindeyiz. Bu anlamlı hafta, yalnızca bir farkındalık da haftası değil. Aynı zamanda; empati kurmanın, eşitliğin, dayanışmanın ve insan onuruna yakışır bir yaşamın hatırlatıldığı çok değerli bir zaman dilimidir. Engelli bireyler toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların yaşamını kolaylaştırmak, fırsat eşitliği sağlamak ve her alanda daha aktif olmalarını desteklemek sadece bir sosyal sorumluluk değil, bir insanlık görevidir. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde tüm engelleri birlikte aşabileceğimize inanıyoruz. Bu düşünceyle de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizi herkes için erişilebilir, yaşanabilir ve kapsayıcı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak adımları bugüne kadar attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Nedir bunlar kısaca ifade etmek gerekirse; Engelsiz ulaşım projeleri, Engelsiz Nöbetçi Kitaphane, Akıllı Baston Projesi, Engelsiz Tamir Atölyesi, Engelsiz Şarj İstasyonları, Engelsiz Sanal Gerçeklik, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi çalışmaları, Engellilere yönelik yüzme ve sportif faaliyetler ve sosyal yaşam alanları çalışmalarımız var” dedi.

ENGELLİLİK BİR EKSİKLİK DEĞİL, FARKLILIKTIR

Bir yandan engelli bireyler için hayatı kolaylaştıracak fiziki çalışmaları ortaya koyarken, aynı zamanda fiziksel engelleri kaldırmak kadar zihinlerdeki engelleri de kaldırmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Taban, “Çünkü engellilik bir eksiklik değil, farklılıktır. Ve her farklılık, toplumu zenginleştiren, güçlendiren bir değerdir. Bugün de bu düşünceyle farkındalık oluşturacak bir organizasyon için birlikteyiz. Engeli bireylerimiz sahada maharetlerini ortaya koydular. Bu vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı engelli bireylerimize karşı daha duyarlı olmaya, onları sadece bir haftada değil, her zaman anlamaya ve desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.

SEVGİ VARSA TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN

Kaymakam Eren Arslan ise Engelliler Haftası içerisinde olduğumuzu hatırlatarak “Birçok farklı etkinlik ve toplumda engellilerle ilgili farkındalığı arttırmak için bu haftayı dolu dolu etkinliklerle kutluyoruz. Engelli bireylerimiz ve aileleri için ne yapsak az kalır. Çünkü özellikle engelli bireylerimizin anneler, babaları, aileleri verdikleri emekle bu dünyada cenneti hak ediyorlar. Büyük fedakarlıklar gösteriyorlar. Anne ve babalık herkes için özeldir ancak özel bireylerimizin anne ve babaları ayrı bir değere sahip. Rabbim onlardan razı olsun. Engel aslında zihinlerimizde. Sevgi varsa tüm engelleri ortadan kaldırmak mümkün. Ben bu vesileyle bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.