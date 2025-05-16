Bakanlık, 2012 yılından bu yana eğitim sektörüne sağlanan desteklerin, uluslararası tanıtım faaliyetlerinden fuar organizasyonlarına, marka tescilinden yurtdışı birim desteklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla birlikte, eğitim hizmetleri ihracatında önemli bir ivme kazanıldığı ifade edildi.

Uluslararası Öğrenci Sayısında Büyük Artış

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda 2002 yılında yalnızca 5 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısının, 2012'de 31.170'e ve 2024-2025 öğretim yılında ise 337 bin 119’a yükseldiği aktarıldı. 2012 yılında Türkiye’ye 154 ülkeden öğrenci gelirken, bu sayı 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla 180 ülkeye ulaştı.

Dünya genelindeki uluslararası öğrenci hareketliliğinde Türkiye'nin aldığı pay da dikkat çekici biçimde arttı. 2020’de %2,9 olan oran, güncel verilere göre %3,5 seviyesine çıktı.

"Study in Türkiye" Markasıyla 5 Ülkede Tanıtım

Bakanlık, 2024 yılında Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya’da düzenlenen “Study in Türkiye” markalı fuar organizasyonlarıyla Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda tanıtıldığını belirtti. Ayrıca, eğitim alanında faaliyet gösteren 7 Türk markası TURQUALITY programı kapsamında desteklendi.

Eğitim Hizmetleri İhracatı 2,8 Milyar Dolara Ulaştı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan destekler bir önceki yılın iki katına çıkarak 162,7 milyon TL’ye ulaştı. Eğitim ihracatı ise 2012 yılına göre 15 kat artış göstererek 2 milyar 865 milyon dolar seviyesine yükseldi.

2025'te de Destekler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, eğitim ihracatının artırılması amacıyla 2025 yılında da toplantı ve çalıştaylara devam edileceğini, sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde destek mekanizmalarının etkin şekilde kullanılacağını belirtti.