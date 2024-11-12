Yayınlanan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

''Sayın Bakan’ımız Şükrü Erdem beyefendinin çok yoğun çabası ve emekleri sayesinde; ilçemizin uzun yıllardır hasretini çektiği profesyonel ligde mücadele etme özlemi giderilmiş ve ilçemiz bu sezon futbolda 3. Lig’de resmi olarak temsil edilmeye başlamıştır.



Ancak üzülerek görüyoruz ki; iç sahada oynanan maçlarda, maç daha 0 - 0 iken bazı kişiler (çoğunlukla hep aynı kişiler) futbolcularımıza, teknik heyetimize, hocamıza ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmek suretiyle daha yeni başlayan bu işbirliğini baltalamaya çalışmaktadırlar.



Maç sonu yapılan yapıcı eleştirilere, haklı tepkilere elbette saygımız sonsuzdur. Ama daha maç berabere iken, ya da henüz maç bitmemiş iken edilen bu küfürlerin akıl ve mantık ile izah edilebilecek bir tarafı yoktur. Bize edilen bu küfürleri aynen iade ediyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki birkaç menfaatçi güruhun ettiği bu küfürler bizi daha fazla motive etmektedir. Onların sosyal medyada yaptığı maç sonu yorumlarının da bizler için zerre kadar önemi yoktur.



Biz sağduyulu Mustafakemalpaşa halkının ve gerçek futbolseverlerin ne düşündüğünü biliyoruz ve onların hissiyatlarının farkındayız. Onlardan tek ricamız, gaflet içerisinde olan bu hadsizlere gereken tepkiyi göstermesidir ve bu yapılan haksızlıklara karşı gereken birlikteliği göstermesidir.



Ayrıca, bundan sonra bu şekilde bilinçli küfreden ve provakatif amaçlı stada gelmiş kişiler bir daha maçlarımıza giremeyeceklerdir. Girenlerin de emniyet güçlerince haklarında gerekli işlem başlatılacaktır.





Bu küfürleri eden güruh bizleri aynı zamanda emanetçi gibi lanse etmeye de çalışmaktadır. Çeşitli platformlarda biz söylemekten bıktık, onlar aynı yalanı tekrarlamaktan bıkmadılar. Bir kez daha tekrar ediyoruz; bu takım Mustafakemalpaşa’nındır. Ve Mustafakemalpaşa halkı, gerçek futbol severleri sahip çıkmaya devam ettiği sürece de Mustafakemalpaşa’nın olmaya devam edecektir.



Profesyonel ilk senemizde liglerin en genç takımına sahibiz. Potansiyeli yüksek ama tecrübe eksiği olan bir takımız. Bu seneki öncelikli hedefimiz, en başta da belirttiğimiz üzere, bu genç kadroyu koruyup ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve play-off oynamak olup gelecek sezonun planlamasını yapmaktır. Bu süreçte de stadyum ve tesis eksikliklerimizin tamamlanması, takımımızın ilçeye taşınması ve adaptasyonu, takımımızın camia ve taraftarlar ile kaynaşmasını sağlamak ise birinci öncelikli görevimizdir.



Takımımız şu anda Bursa’da antrenmanlarını yapmakta, maçlarını ise Mustafakemalpaşa’da oynamaktadır. Belediye Başkanımızın üstün gayretleri ile tesislerimiz yenilenmektedir. İnşallah çok yakın zamanda takımımız ilçemizde yerleşik düzene geçmiş olacaktır.



Yönetim kurulumuz bir taraftan a takımımızın adaptasyonu ile uğraşırken diğer taraftan kalıcı başarı için tüm ilçemizi kapsayacak şekilde Ocak 2025 tarihi itibariyle futbol okulları çalışmalarını başlatacaktır.

Futbol okullarımızdan gelecek yetenekli çocuklarımızı, önümüzdeki yıl maçlarını Mustafakemalpaşa’da oynayacak akademi takımlarımıza entegre edeceğiz. Malumunuz gerekli altyapımız olmadığı için bu sezon maçlarını Bursa’da oynayan akademi takımlarımızın başarıları ve profesyonel takımımıza verdiği oyuncu sayısı ortadadır. Futbolun geleceğinin altyapıda olduğu, futbol ekonomisinin ancak kendi özkaynaklarımız ile sürdürülebileceğinin farkındayız.

Şu an a takım kadrosunda bulunan 11 oyuncunun altyapımızdan yetiştiğinin bilinmesini isteriz. Futbol okullarımızdan ve önümüzdeki sene ilçemizde maçlarını oynayacak akademi takımlarımızda Mustafakemalpaşa’nın çocukları ve antrenörleri de görev alacaktır.

Geçmiş yıllarda aynı bugünkü gibi şahsi ihtiraslar sonucunda 2. Lig’te oynayan takımımız amatör kümeye düşerek kapatılmıştır. Tekrar 17 yıl profesyonel lig hasreti çekmemek için sağlam temeller, a takımı besleyen bir altyapı, tamamen kurumsal bir kulüp ve takımına sahip çıkan bir taraftar oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.