Öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada, hayat hikayesini ve iş yaşamını paylaşan, aynı zamanda geleceğe yönelik planları hakkında gençlere tavsiyeler veren Muzaffer Çilek, Çilek Mobilya’nın küresel pazara açılma sürecini de anlattı. Bugün Çilek, 5 kıtada, 50'den fazla ülkede ve 500'ün üzerinde satış noktasında ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Özgün tasarımları ve AR-GE çalışmalarından güç alan Çilek Mobilya’nın pek çok ürününün hem ulusal hem de uluslararası ödüllere layık görüldüğünü vurgulayan Muzaffer Çilek, kaliteli, fonksiyonel ve güvenli bebek, çocuk ve genç odası ürünleriyle Çilek Mobilya’nın artık dünya çapında tanınan bir marka haline geldiğini ifade etti.

“Üretirken iyiliği dünyaya yayıyoruz”

Çilek, aynı zamanda hem Türkiye'de hem de dünyada iyiliği yayma çabalarının devam ettiğini belirtti. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gıda bankacılığı sistemi ile 6200 ailenin çocuklarına yılda dört kez ulaştıklarını aktaran Muzaffer Çilek, sürekli değişen dünyada değişmeyen iyilik değerlerinin yaşatılması için sürekli gayret gösterdiklerini dile getirdi.