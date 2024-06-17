Bilecik Belediyesi tarafından Müzeler Haftası’nda düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara müze kartın yanı sıra Nutuk, Mektepten Meclise Atatürk ve Yol Arkadaşları ile Anadolu Yükselirken isimli kitaplar hediye edildi.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi’nde çektiği fotoğrafları Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşarak, etkinliğe katılan vatandaşlarımıza hediyeleri, Başkan Yardımcısı Güven Sönmez tarafından verildi. Etkinliğe katılanları tebrik eden Başkan Yardımcısı Sönmez, "Belediye Başkanlığı olarak şehrimizi her alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerini tanıması ve paylaşmasına çok önem veriyoruz. Anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılarak müze kart sahibi olan katılımcılar da Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, anlamlı bir ödül aldıkları için duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve müze çalışanlarına teşekkür etti.