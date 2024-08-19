Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ritim Atölyesi’nin başarılı katılımcıları, düzenlenen törende sertifikalarını aldılar. Bu atölye, katılımcılara, sahip oldukları ancak farkında olmadıkları müzikal yeteneklerini keşfetme fırsatı sundu.

“Osmangazi Atölyelerde Buluşuyor” projesi kapsamında açılan ve Bursalı müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Ritim Atölyesi, Gökdere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atölyeye katılan vatandaşlar, Müzik Öğretmeni Enes Şahin’den 6 hafta boyunca eğitim aldı. Bu süreçte, kursiyerler ritim enstrümanları ve perküsyon aletleriyle hem teknik çalışmalar yaptı hem de doğaçlama üzerine yoğunlaştı. 1,5 ay süren eğitimlerin sonunda, katılımcılar hem eğlenerek hem de öğrenerek bu süreci tamamladı. Başarılı kursiyerler için Gökdere Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’den aldılar.

Müzik Öğretmeni Enes Şahin, eğitimlerin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, “Osmangazi Belediyesi’nin yaz atölyeleri kapsamında 6 haftalık programı tamamladık. Ritim atölyemize katılan kursiyerlerimiz, her hafta 2 oturum şeklinde düzenlenen atölyelerde ritim enstrümanları ve perküsyon aletleriyle teknik çalışmaları ve doğaçlamaları başarıyla gerçekleştirdiler. Son hafta ise performanslara odaklanarak bir çalışma yaptık. Sertifika töreninden önce kursiyerlerimiz mini bir konser verdi ve sürecin sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı. Katılımcılar, bu deneyimden büyük keyif aldıklarını ifade ettiler,” dedi.

Ritim Atölyesi’ni başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan kursiyerler, bu fırsatı kendilerine sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini ilettiler.