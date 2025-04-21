Nilüfer Belediyesi’nin Turizm Haftası kapsamında düzenlediği “Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü” etkinliği, Kadriye Mahallesi’nden başlayarak Atlas Mahallesi’ne uzanan rotasıyla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yaklaşık 7 kilometrelik parkur boyunca meşe ve gürgen ağaçlarının gölgesinde yürüyen doğa tutkunları, Uludağ manzarası eşliğinde huzur dolu bir atmosferde baharın keyfini sürdü.

Trans Mysia parkurunun tarihi dokusunda gerçekleşen yürüyüş, Atlas Köy Kadınları Dayanışma Derneği'nde sunulan ikramlarla son bulurken, katılımcılar hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de samimi bir sohbet ortamı yakaladı.