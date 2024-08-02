Prof. Dr. Naci Görür, seçimlerin ardından İstanbul için yapılan deprem uyarılarının unutulduğunu belirterek yeniden dikkat çekti. Kahramanmaraş depremlerinin ardından "deprem dirençli kentler" oluşturma amacıyla başlatılan çalışmaların, seçim öncesi İstanbul'daki birçok aday tarafından desteklendiğini ancak seçimlerden sonra bu vaatlerin unutulduğunu ifade etti.

Görür, Marmara Denizi'nin altında bulunan diri fayın er ya da geç hareketleneceğini vurgulayarak, bu fayın kırılması durumunda İstanbul için "kıyamet" anlamına gelebilecek bir depremin yaşanabileceğini belirtti. Deprem hazırlığı konusunda yetkililerin acil adımlar atması gerektiğini defalarca dile getiren Görür, deprem gerçeklerini görmezden gelen ve gerekli önlemleri almayan yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.