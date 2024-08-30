CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler'in babası hayatını kaybetti.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nail Çiler, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli babam Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Merhum Mehmet Raif Çiler, yarın Muş'un Malazgirt ilçesindeki Kümbet Camii'nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazesi, Malazgirt Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.