Türk ve dünya sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında yapılan törenle anıldı.

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının sekizinci yılında Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene Genel Sekreter Mahmut Albayrak, Naim Süleymanoğlu’nun ailesi, Balkan dernekleri, genç sporcular ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, "Naim Süleymanoğlu, tüm dünyaya örnek olmuş, gençlerin örnek aldığı bir insan ve iyi bir sporcuydu. Hani ‘Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak’ deyimi vardır ya; Naim Süleymanoğlu da işte böyle bizlere hoş bir seda bırakmıştır. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’nün Bulgaristan’da Naim Süleymanoğlu adına açılan anı evi için düzenlenen programa katıldığı belirtildi.

Tören, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.