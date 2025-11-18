Zağnos Paşa Meydanı’nın ismi konusunda gündemi meşgul eden tartışmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı’nın arasında anlaşmazlık yaşandığı iddiaları çürütüldü. Bu süreçte birlik, beraberlik içindeki iki yakın isim ortak istişare ve koordineli bir çalışmayla süreci başarıyla yönetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı arasında, kentin merkezi konumlarından olan Zağnos Paşa Meydanı konusunda ismi konusunda anlaşmazlık yaşandığı yönündeki haberler, siyaset gündemine oturdu. Ancak, iki ismin yakın çevresinden edinilen bilgiler, söz konusu iddiaların aksini işaret ediyor. Son günlerde bazı basın yayın organlarında özellikle siyasi etkinliklerin düzenleneceği alanların belirlenmesi hususunda, Başkan Akın’ın parti teşkilatından bağımsız bir tutum sergilediği ve bunun İl Başkanı Köybaşı ile arasında gerginliğe yol açtığı öne sürülmüştü. Bu durum, kamuoyunda "meydan hamlesi" olarak yorumlanmıştı. Siyasi çevrelerce bu durumun gerçeği yansıtmadığı ve her iki ismin de ortak istişare ve işbirliği içinde hareket ettiği mesajı verilmişti.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP İl Başkanı Erden Köybaşı’nın, bu tür kritik konularda düzenli olarak bir araya gelerek istişareler yaptığı biliniyor. Balıkesir’in menfaatini ve geleceğini düşünen iki siyasetçi de hem yerel yönetim hem de parti teşkilatının koordineli ve uzlaşmacı tavrı sayesinde şehrin geleceği için gece gündüz mücadele veriyor. Kamuoyunda oluşan gerginlik ve ayrışma söylemlerini kesin bir dille reddeden bu tutum, kent yönetimindeki iki önemli ismin uyum içinde çalıştığı yönündeki sinyallerini güçlendiriyor.