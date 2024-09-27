Soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu tutukluların ifadeleri kapsamında yeni ipuçlarına ulaşılırken, geçtiğimiz günlerde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifade sonucunda ahırda arama yapılmasının ardından yeni ipuçlarına ulaşıldı. Arama çalışmalarında ahırda iki adet izmarit bulunurken, DNA tespiti yapılmak üzere inceleme altına alınıdı. DW Türkçe’den Alican Uludağ, 90 yıllarda pek çok cinayetin çözülmesini sağlayan emekli cinayet dedektifi Mesut Demirbilek ile soruşturmadaki eksiklikleri ve açıkları sıraladığı bir röportaj gerçekleştirdi.

NARİN’İN EVİ VE ÇEVRESİNDE DNA İNCELEMESİ YAPILMADI

Narin Güran’ın saat 15.15’te evine doğru ilerlediği bilinmesine rağmen, ilk günden itibaren evinde ve çevresinde cinayetle ilgili bulgulara ulaşılmasını sağlayacak DNA veya başka delil araması yapılmadı. Bu aramanın yapılmadığı yerlerden biri de Narin’in öldürüldüğü iddia edilen ahırdı. Ahırda arama, ancak Nevzat B.’nin itirafından sonra, 21 Eylül’de, yani cinayetten 32 gün sonra gerçekleştirildi. Bu aramada bulunan iki sigara izmariti Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Ayrıca, Nevzat B.’nin gözaltına alınmasının ardından evinde hemen arama yapılmadı; tutuklandığı 10 Eylül’den ancak yedi gün sonra arama gerçekleştirildi.

Emekli Emniyet Müdürü Demirbilek, 12 yaşından küçük çocukların kaybolması durumunda ilk 24 saatin çok önemli olduğuna işaret ederek, “İlk saatler çok kritiktir. Her geçen saat, araştırmayı yürütenler için işin şekli değişmeye başlar. Hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünmeye başlarsınız. Bu aşamadan sonra aramayı bırakmazsınız, ancak 24 saatten sonra cinayet soruşturması yürütür gibi hareket etmelisiniz” dedi.