Çalışan memnuniyeti, kurum kültürü, kariyer gelişimi, çalışma şartları ve işveren itibarı gibi birçok kriterin değerlendirildiği araştırmada elde edilen bu sonuç, Medical Point Hastaneler Grubu’nun insan odaklı yönetim anlayışının ve çalışanlarına verdiği değerin güçlü bir göstergesi oldu.

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi, hasta memnuniyetini ve sürdürülebilir başarıyı önceliklendiren Medical Point Hastaneler Grubu, çalışanlarının gelişimini destekleyen uygulamaları, güçlü kurum kültürü ve güvene dayalı çalışma ortamıyla sektörde fark oluşturmaya devam ediyor.

"Bu başarı, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmetlerinin temelinde insan vardır. Çalışanlarımızın mutluluğu, bağlılığı ve gelişimi kurumumuzun en değerli gücüdür. Forbes Türkiye ve Statista tarafından gerçekleştirilen bu prestijli araştırmada sağlık sektöründe 2’nci, genel sıralamada ise 76’ncı sırada yer almak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur."

Gurup yönetimi açıklamasında, Medical Point Hastaneler Grubu, çalışan deneyimini sürekli geliştirmeyi, sağlık sektöründe örnek gösterilen bir işveren olmayı ve insan odaklı yaklaşımını güçlendirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yer almanın gururunu yaşayan Medical Point Hastaneler Grubu, hem çalışanları hem de hastaları için değer üreten uygulamalarıyla sağlık sektörüne katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.