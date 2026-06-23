Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Metin Erkan, diyabete bağlı böbrek iflası nedeniyle 2024 yılında diyaliz tedavisine başladı. Yaklaşık 2 yıl diyaliz tedavisi gören yaşlı adamın imdadına, büyük kızının eşi olan 14 yıllık damadı İbrahim Gün (41) yetişti. Acıbadem Kent Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Metin Erkan’a, damadından alınan böbrek nakledildi. Uzm. Dr. Işık Özgü’nün yer aldığı ekibin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sayesinde Erkan, Babalar Günü öncesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Karaciğer nakliyle babasına hayat oldu

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşayan Hıyasettin Gök’e ise oğlu Sedat Gök (24) umut oldu. 2016 yılında Hepatit B tanısı alan Hıyasettin Gök, yıllarca ilaç tedavisi gördü. Daha sonra oğlu Gök’ten alınan karaciğer dokusu, Acıbadem Kent Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibinin başarılı operasyonuyla babaya nakledildi. Hıyasettin Gök’ün kız kardeşi Nuriye Kamas’ın da 2019 yılında aynı hastanede kadavradan karaciğer nakli olduğu ve yeni bir hayata başladığı öğrenildi.

Bir araya geldiler

Biri böbrek, diğeri karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan iki aileden damat-kayınpeder ile baba-oğul kontrol için geldikleri hastanede buluşarak sohbet etti.

"Babama böbreğimi verdiğim için mutluyum"

Nakil süreciyle ilgili konuşan İbrahim Gün, "Babam nakil bekliyordu. Ben böbreğimi vermek istedim. Kan gruplarımız uyuştu. Tahliller yapıldıktan sonra nakil gerçekleşti. Babama böbreğimi verdiğim için mutluyum. Damat olarak değil de evlat olarak babama yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Biz damat-oğul değil baba-oğul gibiyiz" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda aldığım en güzel Babalar Günü hediyesi oldu"

Metin Erkan ise "Damadımdan Allah razı olsun. Benim acımı aldı. Hayatımda aldığım en güzel Babalar Günü hediyesi oldu" dedi.

"Babamın, Babalar Günü öncesinde iyileşmesinden çok mutluyum"

Babasına böbreğini veren Sedat Gök de "Babamın, Babalar Günü öncesinde iyileşmesinden dolayı çok daha mutluyum. İnşallah bir an önce babam da ben de sağlığımıza kavuşuruz. Eski hayatımıza devam ederiz. Baba bir çınardır. Baba olmasa biz olmazdık" diye konuştu.

Baba Hıyasettin Gök ise, "Beni nakile oğlum ikna etti. Kendime gelir gelmez ilk olarak Sedat’ı sordum. Çok şükür sağ salim ikimiz de operasyondan çıktık" ifadelerine yer verdi.

Hıyasettin Gök’ün nakil sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Murat Kılıç, "Nakil, Babalar Günü öncesine denk geldi. Hastamız, Hepatit B’ye bağlı gelişen karaciğer sirozu nedeniyle son dönem karaciğer yetmezliği yaşayan 57 yaşında bir hastaydı. Oğlu, verici olmak için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerde, oğlundan alınacak karaciğer dokusunun babasıyla uyumlu olduğu belirlendi. Bir hafta önce nakli gerçekleştirdik. Oğlundan alınan karaciğer dokusunu babasına naklettik. Bugün oğlunu taburcu ediyoruz. Babasını da 3-4 gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Böbrek yetmezliğinin günümüzde en etkili tedavisi böbrek naklidir"

Metin Erkan’ın tedavi sürecine dair bilgi veren Uzm. Dr. Işık Özgü, "Hastamızda şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişmişti. Böbrek yetmezliğinin günümüzde en etkili tedavisi böbrek naklidir. Bunun için ya canlı vericinin olması ya da kadavradan bağışlanan bir böbreğin bulunması gerekiyor. Hastamız bu konuda şanslı kişilerden biriydi, çünkü canlı vericisi vardı. En uyumlu verici de damadı oldu. Sonuçta o da ailenin bir evladı. Güzel bir tesadüf yaşandı. Nakli başarıyla gerçekleştirdik ve süreç sorunsuz ilerledi. Hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. Babalar gününe denk gelmesi de hoş bir sürpriz oldu. Bundan sonraki süreçlerinin de sağlıklı şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Vericimizi ikinci gün taburcu etmiştik. Onun da sağlık durumu gayet iyi, kontrollerini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.