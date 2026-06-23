Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre bakım merkezinde kalan 39 yaşındaki engelli İbrahim İ., düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen İbrahim İ., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren engelli şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim İ.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.