Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma, yeni bilgilerle sarsılmaya devam ediyor. Cinayet bürosunun eski uzman dedektifleri tarafından ortaya atılan iddialar, olayın karmaşık yapısını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Dedektiflere göre, Narin, evlerinin arkasındaki ahırda ağabeyi ve yeğeniyle karşılaştığında, görmemesi gereken bir şeye tanıklık etti. Bu durum, küçük kızın hayatına mal olan olayların başlangıcını tetiklemiş olabilir. Narin'in ne gördüğü sorusu, soruşturmanın en büyük gizemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Adli tıp sonuçları, cinayetin aydınlatılmasında kritik bir rol üstlenecek. Özellikle Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin, anne Yüksel'in ısırığıyla uyumlu olup olmadığının belirlenmesi, failin kimliğini tespit etmek için önemli bir ipucu sağlayacak. Ancak, Enes'in ısırık izini tahrip etme girişimi, soruşturmayı daha da karmaşık hale getiriyor.

Amca Salim'in tutumu da şüpheleri artırıyor. Cinayet haberini aldıktan hemen sonra olay yerine gelen Salim'in, durumu örtbas etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Özellikle işçisine "Kız öldü mü, yaşıyor mu?" şeklindeki sorusu, dedektiflerin dikkatini çekiyor. Ayrıca, Salim'in cinayeti işlediğini söylediği Nevzat Bahtiyar'ı tehdit ederek olayı gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

HTS kayıtları, şüphelilerin hareketlerini ortaya koydu. Emniyet Siber Polisi tarafından yapılan incelemelerde, amca Salim ve Nevzat Bahtiyar'ın aynı bölgede bulundukları tespit edildi. Bu bulgu, Nevzat Bahtiyar'ın gözaltına alınmasına sebep oldu.

Soruşturma dosyasında bazı eksiklikler olduğu da iddia ediliyor. Özellikle, şüphelilere ahırla ilgili yeterli sorunun sorulmadığı ve bazı ifadelerin çelişkili olduğu belirtiliyor.

Avukatlar, adli makamların soruşturmayı derinlemesine sürdürmesi gerektiğini vurguluyor. Narin cinayetinde ortaya çıkan yeni bilgiler, kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu.