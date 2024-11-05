Mahkeme heyeti, sanıklardan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatı olmaması sebebiyle Diyarbakır Barosu’ndan kendisine bir avukat atanmasını talep etti. Ayrıca sanıklardan amca Salim Güran’ın kaldığı Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki odasının sağ ve sol yanındaki odalar da, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Narin Güran, Diyarbakır’da gittiği Kuran kursundan dönüş yolundayken kaybolmuş, 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni 19 gün sonra köy yakınındaki bir dere yatağında, bir çuval içinde bulunmuştu. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve küçük kızı dereye saklayan Nevzat Bahtiyar, “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Mahkeme, HTS kayıtları ve sinyal baz bilgileri doğrultusunda, olay sırasında dört sanığın da bir arada olduğunu belirleyerek onları müşterek fail saydı.

Davanın ilk duruşmasının ardından mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği köyde, Narin’in öldürüldüğü evde ve çevresindeki ahır ve eklentilerde keşif yapmayı planlıyor. Duruşmanın, davaya katılım sayısının yüksekliği nedeniyle geçmişte KCK ana davası ve organize suç örgütlerine ilişkin davaların da görüldüğü özel bir salonda yapılmasına karar verildi. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve çeşitli barolar da suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılacak.

Mahkeme, davanın kapsamı ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle duruşmanın SEGBİS üzerinden sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmasını kararlaştırdı. SEGBİS sisteminde duruşma sırasında oluşabilecek herhangi bir aksaklığın önüne geçebilmek için bir teknikerin duruşma süresince salonda hazır bulunması istendi. Ayrıca, duruşma öncesi ve sonrasında çıkabilecek olası provokasyon veya taşkınlık durumlarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılması kararı alındı. Adliye binası içinde ve dışında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’nden de destek talep edildi.