Türkiye günlerdir bir umutla "Narin Güran bulundu mu?" diye sorarken çıkan son dakika haberlerini merakla takip ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'nin gündeminde olan Narin Güran olayıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili devam eden soruşturmada 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Bakan Tunç Narin Güran soruşturmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.

Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada devam etmektedir.

Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."