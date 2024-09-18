Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma hızla ilerliyor. Ailenin yakın çevresinden bazı kişiler tutuklanırken, bazıları serbest bırakıldı.

Yenge Tutuklandı, İki Kuzen Serbest Bırakıldı

Narin'in yengesinin suça iştirak şüphesiyle tutuklanmasıyla birlikte, soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Ancak, daha önce gözaltına alınan iki kuzen, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Baro, Davaya Müdahil Oluyor

Diyarbakır Barosu, Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'ın talebiyle davaya katılan taraf oldu. Baro, soruşturma sürecinde eksik gördüğü hususları savcılığa sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Adli Tıp Raporları Bekleniyor

Narin'in ölüm nedenini belirlemek için yapılan adli tıp incelemelerinin sonuçları henüz açıklanmadı. Bu raporlar, soruşturma açısından büyük önem taşıyor.

18 Dakikalık Sır Perdesi

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta, Narin'in kaybolduğu sırada yaşanan 18 dakikalık süre. Bu süre zarfında neler olduğu ve kimlerin ne yaptığı, soruşturmanın en kritik soruları arasında.

Aile İçindeki Çelişkiler

Aile üyelerinin ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu ve bazı delillerin karartılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Bu durum, cinayetin planlı bir şekilde işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kamuoyunun Gözü Üzerinde

Narin Güran cinayeti, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Kamuoyu, olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkmasını ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını bekliyor.