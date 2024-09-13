Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde, baba Arif Güran şüphelendiği isimleri ve olayla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Kızının bulunmasının ardından yaşadığı sıkıntıları ve şüphelerini dile getiren Arif Güran, özellikle itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan şüpheleniyor.

"Nevzat Bahtiyar'dan Şüpheleniyorum"

Arif Güran, cinayetle ilgili şüphelerini CNN Türk'e açıkladı. Kızının kaybolduğu dönemde Nevzat Bahtiyar'ın evlerine her akşam geldiğini ve bu süreçte gayet rahat olduğunu belirten Arif Güran, "Nevzat, her akşam evime geliyordu, eli bile titremiyordu. Kızımın yerini bildiği halde neden söylemiyor? Devlet bulduktan sonra konuştu. Gözümün içine bakıp hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu" dedi. Bu durumun kendisini şüphelendirdiğini ifade eden Güran, Bahtiyar'ın kızını öldürmüş olabileceğini düşündüğünü belirtti.

"80 Bin TL İçin Kızımı Öldürmüş Olabilir"

Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın kendisinden 80 bin TL aldığını ve bu paranın cinayetle bir bağlantısı olabileceğini öne sürdü. "Nevzat Bahtiyar, bize verdiği arabayla ilgili bir anlaşmazlık yaşadık. Bu süreçte araba kaza geçirdi. Mahkemesi devam ediyor. Arabayı aldığı kişi örfi bir anlaşma önerdi ve davadan vazgeçmek için parayı kullanmamı önerdi" diyen Güran, paranın cinayetle bir ilgisi olup olmadığını sorguluyor.

"Kardeşim Salim Güran'dan Korkmuyorum"

Arif Güran, cinayet soruşturmasında tutuklanan kardeşi ve muhtar Salim Güran'dan korkmadığını ifade etti. "Salim ile aramızda büyük bir sorun olmadı, olmayacak da. Devletin gözünden bakıldığında, soruşturma belgeleri ve araştırmaları var. Bir kardeş olarak bile böyle bir şüphe taşıyorum" dedi.

"Eşimle Güvenli Bir İlişkim Var"

Son olarak, eşine olan güvenini vurgulayan Arif Güran, "Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşayamaz. 20 yıldan fazla bir süredir birlikteyiz. Güvenmesem boşanırdım" şeklinde konuştu. Arif Güran'ın bu açıklamaları, cinayet soruşturmasının karmaşıklığını ve ailenin yaşadığı duygusal yükü gözler önüne seriyor.