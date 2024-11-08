Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Davanın 2'inci gününde ağabey Baran Güran, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı köydeki gizli toplantı iddiasını sordu. Güran, "Sayın hakim, gizli toplantı herkesin göreceği yerlerde mi yapılır? Bazen bakanlar geliyordu köye, misafirleri çıkarıyorduk. Kimseyle toplantı olmadı. Özel bir toplantı olsaydı köyde yapılmazdı." dedi. Narin’in ağabeyi Baran Güran, avukatın sorduğu “Annen ile amcanın ilişkisini Enes görse ne yapardı?” sorusuna “kafasına sıkar” diye cevap verdi.

Narin Güran davasında, mahkeme sırasında sinir krizi geçiren baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı. Sanıklar ve tanıkların dinlendiği duruşmada, Arif Güran duydukları karşısında fenalaşarak mahkeme salonundan çıktı. Adliye yakınlarında bekleyen ambulans çağrıldı ve Arif Güran, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.