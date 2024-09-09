Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayetinin ardından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 şüphelinin sorgusu devam ederken, , soruşturma kapsamında alınan ifadelere ulaşıldı.

İlk İtiraf: "Muhtar Cesedi Çuval İçinde Bize Verdi"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili ilk itiraf, gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Zanlının, dere kenarına aracıyla gittiği ve orada gözaltına alındığı tespit edildi. Sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" şeklinde bir açıklama yaptığı bildirildi. Bu itirafın ardından, soruşturma derinleştirildi.

Yapılan otopsi işleminde Narin Güran'ın bedeninden 91 numune alındığı ve çuvalda sol bacağının diz kısmından kopmuş olduğu belirtildi. Ayrıca, kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, önceki gün kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre, kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşi de dahil olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.