Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Tutuklanan yenge Hediye Güran'ın, Narin'in kaybolmasından birkaç gün sonra cep telefonunu değiştirdiği belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hediye Güran, eski telefonunu jandarma görevlilerine teslim ettiğini ifade etti. Telefonda bozulma ve cam kırılması olduğunu belirten Güran, eşinin kendisine yeni bir telefon aldığını söyledi.

Savcılıktaki ifadesinde, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Eski telefonumu jandarma görevlilerine rızamla teslim ettim" dedi. Bu durum, cinayet soruşturmasında önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.



