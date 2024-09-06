Diyarbakır Bağlar'da kayıp Narin Güran'ı bulma çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Halk TV muhabiri Ferit Demir, amca Salim Güran'ın aracında yapılan incelemelerde Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandığını bildirdi. Demir, "Amcanın aracında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulguları bulundu. Koltuklar söküldü ve kriminal inceleme yapıldı. Dün aile, amca Güran ile görüşme yaptı. Kayıp Narin için Diyarbakır'da büyük bir hareketlilik var" dedi.

Öte yandan, amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yapılan bir yorum dikkat çekti. Bir benzin istasyonu çalışanı olan Murat Çınar Çatalca, Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde görüldüğünü iddia etti. Çatalca'nın paylaşımları şu şekildeydi:

"HTS kayıtlarına göre Salim Güran’ın, Narin Güran’ın annesiyle hem mesajlaşmaları hem de arama kayıtları var. Salim Güran, Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıt almadı, sadece ıslak mendil aldı. O gün, Narin ya baygın ya da Salim tarafından elleriyle boğulmuş bir vaziyette ön koltukta, koyu kahverengi bir battaniyeye sarılı haldeydi. Salim Güran, olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta döndü ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davranarak Narin'in durumunu sorgulayıp ağlamış.”

Bu iddialar üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara 2 bin personel, iki helikopter ve 48 drone ile başlanan taramalarda, 11 bin metrekarelik alan yeniden gözden geçirilecek. Bölgenin 8’inci kez baştan sona taranacağı ve gözden kaçabilecek her detayın yeniden inceleneceği belirtildi.

Tavşantepe Mahallesi mezarlığında yapılan yeni arama çalışmaları sonucunda, Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak eski ve yeni mezarlar tarandı. Ekipler, Narin'e ait bir iz aradı ve şüpheli bazı bulgulara rastladı. Ancak bu bulguların Narin Güran’a ait olup olmadığı henüz belirlenmedi ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arama-kurtarma, istihbarat, sorgu tekniği uzmanları ve pedagoglardan oluşan özel ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen özel bir ekip de Diyarbakır'daki çalışmalara katıldı.